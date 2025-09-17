Il Cesena fa muro da centrocampo Adesso Klinsmann è più coperto
Tre gol, uno a partita, incassati, e nessun clean sheet per Jonathan Klinsmann. Letta così la statistica delle reti al passivo potrebbe far suscitare qualche preoccupazione, approfondendo l’argomento e guardando meglio i numeri lo scenario cambia. La prima considerazione, rivedendo uno per uno gli episodi incriminati, viene spontanea: alla fine si tratti, appunto, di episodi. All’Adriatico di Pescara il centrocampista biancoazzurro Olzer indovina il sette da fuori area, in casa contro l’Entella Franzoni si ritrova palla nei piedi a pochi passi da Klinsmann dopo un flipper in area su calcio piazzato dalla trequarti, mentre sabato scorso Ioannou calcia forte, sempre da fuori, ma è la deviazione involontaria di Adamo a mettere fuori causa il portiere bianconero che probabilmente sarebbe intervenuto con efficacia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - muro
Nel settembre del 1992 una giovane volontaria di Cesena svanisce nel nulla. Da allora c'è una madre che non ha mai smesso di cercare sua figlia. Un caso intricato tra silenzi, depistaggi, ambienti religiosi e una verità che continua a sfuggire. - facebook.com Vai su Facebook
Il Cesena fa muro da centrocampo. Adesso Klinsmann è più coperto; Catania, il punto sul calciomercato in entrata e in uscita; Top & Flop di Cesena-Pontedera.
Il Cesena fa muro da centrocampo. Adesso Klinsmann è più coperto - Letta così la statistica delle reti al passivo potrebbe far suscitare qualche preoccupazione, approfondendo l’argomento ... Scrive msn.com
Esperienza e leadership: ecco come il Cesena si è arricchito - Queste tre parole, nel Cesena di un anno fa, sono state spesso un tabù, soprattutto nel corso dell’estate e ... Da corriereromagna.it