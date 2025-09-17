Il Cesena fa muro da centrocampo Adesso Klinsmann è più coperto

Tre gol, uno a partita, incassati, e nessun clean sheet per Jonathan Klinsmann. Letta così la statistica delle reti al passivo potrebbe far suscitare qualche preoccupazione, approfondendo l’argomento e guardando meglio i numeri lo scenario cambia. La prima considerazione, rivedendo uno per uno gli episodi incriminati, viene spontanea: alla fine si tratti, appunto, di episodi. All’Adriatico di Pescara il centrocampista biancoazzurro Olzer indovina il sette da fuori area, in casa contro l’Entella Franzoni si ritrova palla nei piedi a pochi passi da Klinsmann dopo un flipper in area su calcio piazzato dalla trequarti, mentre sabato scorso Ioannou calcia forte, sempre da fuori, ma è la deviazione involontaria di Adamo a mettere fuori causa il portiere bianconero che probabilmente sarebbe intervenuto con efficacia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

