Il censimento delle biciclette Monza misura la mobilità dolce

Ilgiorno.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiab MonzainBici ricorda la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con il censimento delle biciclette: domani dalle 7 alle 9 registrerà i passaggi delle biciclette e dei monopattini in città e regalerà ai primi 100 che transiteranno da uno dei varchi un buono acquisto. Una volta all’anno, da oltre 20 anni, i volontari contano le bici perché la percezione di un aumento dell’utilizzo delle due ruote si traduca in numeri. A settembre 2024 su dodici punti di controllo in centro e nei quartieri furono registrati 2.900 passaggi di biciclette: al lavoro una quindicina di persone coinvolte nelle attività di conteggio, volontari di Fiab MonzainBici e di Legambiente Monza, insieme ai tecnici di Monza Mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

