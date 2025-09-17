Il Castello di Marchierù apre le sue porte per la Sagra dei Pescatori | un tuffo nel Medioevo tra storia e tradizione

Torinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello di Marchierù aprirà eccezionalmente le sue porte domenica 28 settembre 2025 in occasione della tradizionale Sagra dei Pescatori, un'antica festa di Villafranca Piemonte che affonda le sue radici nel Medioevo. Sarà una giornata unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castello - marchier

Cerca Video su questo argomento: Castello Marchier249 Apre Sue