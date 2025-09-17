Il Castello di Marchierù apre le sue porte per la Sagra dei Pescatori | un tuffo nel Medioevo tra storia e tradizione
Il Castello di Marchierù aprirà eccezionalmente le sue porte domenica 28 settembre 2025 in occasione della tradizionale Sagra dei Pescatori, un'antica festa di Villafranca Piemonte che affonda le sue radici nel Medioevo. Sarà una giornata unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: castello - marchier
Ph Luigi Alesi Castello Al Monte San Severino Marche - facebook.com Vai su Facebook