Il caso Iran | L’Europa che corre verso nuove sanzioni rischia di fare da sponda a Israele per una nuova guerra
Pubblichiamo la prima puntata (di due) di un’analisi di Alessandro Cassanmagnago sull’Iran dopo la “guerra dei dodici giorni” e le possibili evoluzioni del confronto con Israele e della scena internazionale. Sono passati circa tre mesi dalla cosiddetta guerra dei dodici giorni che ha coinvolto Iran, Stati Uniti e Israele. È il momento di provare a tracciare un primo bilancio delle conseguenze di questo conflitto e di riflettere sugli scenari futuri. Stabilire un vincitore preciso è difficile. Si è trattata infatti di una guerra in gran parte performativa, più simile ad un grande tragico spettacolo, con un significato diverso rispetto ai conflitti del XX secolo o allo stesso conflitto parallelo in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Gli Usa hanno davvero distrutto i siti nucleari dell’Iran? Il caso di Bushehr, la centrale completamente russa
Famiglia bloccata in Iran. La madre dal prefetto: "Seguiamo il caso con attenzione"
Stretta tra Turchia, Iran e Georgia, l'Armenia è uno di quei luoghi che nessuno visita per caso. Non ha il richiamo patinato delle capitali europee né la spettacolarità gridata di altri angoli d'Oriente. Eppure, chi arriva qui scopre qualcosa che mancava: una terra
1- Con stima per Giuseppe Acconcia e @HuffPostItalia, il citato @tparsi scrive che non l'#Iran ma #Israele prepara la guerra. L'Iran prepara una nuova guerra: nessun dissenso è tollerato. Il caso di Sharifeh Mohammadi, condannata a morte - HuffPost Italia
Caso Mohammad Abedini, l'Iran: «L'Italia lo rilasci, non segua la politica ostile degli Usa» - Mentre i genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa, l'Iran ha protestato formalmente per l'arresto di Mohammad Abedini Najafabadi, definendo la detenzione «illegale e in linea con gli ...
La scoperta del caso Sala in Iran: «C'è solidarietà» - Come se fosse una novità che i diritti non valgono nulla da noi quando vai contro il potere, mentre anche a Roma si ...