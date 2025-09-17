Il caso Iran | L’Europa che corre verso nuove sanzioni rischia di fare da sponda a Israele per una nuova guerra

It.insideover.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo la prima puntata (di due) di un’analisi di Alessandro Cassanmagnago sull’Iran dopo la “guerra dei dodici giorni” e le possibili evoluzioni del confronto con Israele e della scena internazionale. Sono passati circa tre mesi dalla cosiddetta guerra dei dodici giorni che ha coinvolto Iran, Stati Uniti e Israele. È il momento di provare a tracciare un primo bilancio delle conseguenze di questo conflitto e di riflettere sugli scenari futuri. Stabilire un vincitore preciso è difficile. Si è trattata infatti di una guerra in gran parte performativa, più simile ad un grande tragico spettacolo, con un significato diverso rispetto ai conflitti del XX secolo o allo stesso conflitto parallelo in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

