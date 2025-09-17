Il caso del bambino morto per una rara malattia cerebrale causata dal morbillo riaccende la discussione sull' importanza della vaccinazione non solo negli USA

Un bambino nella contea di Los Angeles è morto a causa di una rara ma fatale patologia cerebrale che si sviluppa anni dopo un'infezione da morbillo. Gli esperti ribadiscono la necessità della vaccinazione per proteggere i più vulnerabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il caso del bambino morto per una rara malattia cerebrale causata dal morbillo riaccende la discussione sull importanza della vaccinazione non solo negli usa

Il caso del bambino morto per una rara malattia cerebrale causata dal morbillo riaccende la discussione sull'importanza della vaccinazione (non solo negli USA)

