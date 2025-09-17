Il Care job day al Lavello | Le professioni legate alla cura saranno il futuro dei prossimi 20 anni

Leccotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo di partecipazione per la giornata d’incontri dedicata al lavoro di curaCare Job Day”, organizzato dalla Provincia di Lecco. Martedì 16 settembre, al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte, più di 100 persone hanno potuto confrontarsi con 17 realtà del territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

