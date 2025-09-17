Il Caldo fa vittime in Europa | la città più colpita è Milano con 1.100 morti

L’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico ha provocato circa 16.500 di vittime in Europa. Ad affermarlo è stata una recente analisi svolta dall’Imperial college e della School of hygiene and tropical medicine di Londra, dove è emerso che le città italiane sono le più colpite. VITTIME IN ITALIA – Il recente studio scientifico inglese ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it