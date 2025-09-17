Il Caldo fa vittime in Europa | la città più colpita è Milano con 1.100 morti
L’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico ha provocato circa 16.500 di vittime in Europa. Ad affermarlo è stata una recente analisi svolta dall’Imperial college e della School of hygiene and tropical medicine di Londra, dove è emerso che le città italiane sono le più colpite. VITTIME IN ITALIA – Il recente studio scientifico inglese ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Caldo estremo, blackout e vittime: bimbo di due anni morto, Firenze in tilt
Caldo in Europa, vasto rogo in Catalogna: 2 morti e 20mila persone chiuse in casa. Due vittime in Francia
Caldo, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni
Il caldo uccide in Europa: Milano guida la triste classifica delle vittime - X Vai su X
Caldo estremo, oltre 16.500 morti in Europa e 4.597 in Italia nell'estate 2025; Il caldo uccide in Europa: Milano guida la triste classifica delle vittime; Roma e caldo estremo: 835 morti quest’estate. In Europa oltre 16mila vittime legate alle temperature record.
A Roma si muore per il caldo: è la capitale europea con il maggior numero di vittime - Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. Secondo fanpage.it
Cambiamento climatico, «il caldo torrido responsabile di 2 morti su tre sui 24.400 decessi di quest'estate»: lo studio su 854 città europee - Il caldo rovente dei mesi estivi ha lasciato il segno anche quest'anno. Da ilgazzettino.it