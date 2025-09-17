Il business dei parcheggiatori abusivi all' Allianz Stadium per le partite della Juventus | Ci siamo noi dacci dieci euro

Tornano i parcheggiatori abusivi vicino all’Allianz Stadium di Torino. Sguardi minacciosi e poche parole senza via di scampo: “Qua ci siamo noi, siamo tra i cinque e dieci euro. Dateceli ora e, se non li avete giusti, diamo il resto”. Con queste parole ieri sera, 16 settembre, sono stati accolti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it