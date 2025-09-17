Il buco dell’ozono sta sparendo | la Terra sta finalmente guarendo?
Finalmente sembra arrivare una buona notizia per il pianeta: il buco dell’ozono si sta riducend o. Secondo un recente bollettino dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), infatti, stanno diminuendo le sue dimensioni, confermando il successo dell’azione internazionale concertata per proteggere lo strato di ozono. Fondamentale per questo risultato è stato anche il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987. Questi, infatti, ha portato all’ eliminazione di oltre il 99% della produzione e del consumo di sostanze che riducono lo strato di ozono, utilizzate in refrigerazione, condizionamento dell’aria e altri prodotti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: buco - ozono
Il buco dell'ozono è di nuovo a rischio a causa dell'aumento dei razzi
Buco dell’ozono: come abbiamo (quasi) risolto uno dei peggiori disastri atmosferici
Oggi è la Giornata Mondiale per la Protezione dello Strato di #Ozono! Le ultime ricerche mostrano che entro il 2066 il buco dell’ozono sarà chiuso: un segnale che quando l’umanità agisce insieme, può davvero cambiare le cose. - X Vai su X
Il buco dell’ozono antartico si è manifestato precocemente nel 2025. L’area registrata dal Servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus è di circa 15 milioni di km², in anticipo rispetto al 2024, quando questa soglia è stata raggiunta una settimana dopo. - facebook.com Vai su Facebook