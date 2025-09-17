Finalmente sembra arrivare una buona notizia per il pianeta: il buco dell’ozono si sta riducend o. Secondo un recente bollettino dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), infatti, stanno diminuendo le sue dimensioni, confermando il successo dell’azione internazionale concertata per proteggere lo strato di ozono. Fondamentale per questo risultato è stato anche il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987. Questi, infatti, ha portato all’ eliminazione di oltre il 99% della produzione e del consumo di sostanze che riducono lo strato di ozono, utilizzate in refrigerazione, condizionamento dell’aria e altri prodotti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il buco dell’ozono sta sparendo: la Terra sta finalmente guarendo?