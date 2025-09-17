Il braccialetto del faraone sparito nel nulla | è caccia all’uomo al museo del Cairo

Un prezioso braccialetto d’oro, appartenuto al faraone Amenemope e risalente a circa 3000 anni fa, è misteriosamente scomparso dal Museo Egizio del Cairo, scatenando una caccia all’oggetto in tutto il paese. Le autorità egiziane hanno lanciato l’allarme dopo aver constatato la scomparsa del reperto dal laboratorio di restauro del museo. Il braccialetto, di inestimabile valore storico e artistico, era decorato con perline di lapislazzuli, una pietra preziosa di colore blu intenso con venature dorate, molto apprezzata nell’antico Egitto per la sua associazione con le divinità e i suoi presunti poteri curativi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

