Il bimbo portato via da Napoli ha riabbracciato il papà il lieto fine annunciato dall' avv Angelo Pisani

“È stato davvero emozionante, commovente, poter assistere, sia pure solo via telefono, al ricongiungimento tra Mariano e il suo piccolo. Un meraviglioso lieto fine”: così l'avv. Angelo Pisani ha annunciato la fine della storia del bimbo di 7 anni portato via da Napoli dalla mamma, 32 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it