Il bimbo portato via da Napoli ha riabbracciato il papà il lieto fine annunciato dall' avv Angelo Pisani

17 set 2025

“È stato davvero emozionante, commovente, poter assistere, sia pure solo via telefono, al ricongiungimento tra Mariano e il suo piccolo. Un meraviglioso lieto fine”: così l'avv. Angelo Pisani ha annunciato la fine della storia del bimbo di 7 anni portato via da Napoli dalla mamma, 32 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il bimbo portato via da Napoli ha riabbracciato il papà, il lieto fine annunciato dall'avv. Angelo Pisani; Ragazzino sparito da Napoli, ritrovato a Milano: «Papà, dove sei? Mi Manchi»; Bimbo di 7 anni portato dalla mamma a Milano, di lui nessuna traccia. L'appello del padre: Aiutatemi.

