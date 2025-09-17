Una prima serata di Champions League che non ha certo deluso le attese, regalando ben 23 gol in 6 partite e ribaltamenti di risultati decisamente inaspettati. Spicca ovviamente il clamoroso 4-4 della Juventus col Dortmund, con i bianconeri in svantaggio si due gol nei minuti di recupero, ma è da segnalare anche l’incredibile rimonta del piccolo Qarabag sul campo del Benfica, un 2-3 che molto probabilmente costerà il posto al tecnico Bruno Lage. Troppo grossa la delusione di tale sconfitta, oltre ai 5 punti di svantaggio sul Porto in campionato, e per sostituirlo è ad un passo l’arrivo di un certo José Mourinho. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Benfica sceglie Mourinho: ad agosto i lusitani gli costarono l’esonero al Fenerbahce