Il Benfica esonera Lage in arrivo José Mourinho 25 anni dopo
Il Benfica ha ufficializzato l’esonero di Bruno Lage dopo il clamoroso 2-3 subito in casa contro il Qarabag in Champions League. Secondo quanto riportato da A Bola, il club lusitano starebbe trattando con José Mourinho per riportarlo alla guida della squadra a 25 anni dalla sua prima esperienza. Dopo il licenziamento dal Fenerbahce, lo Special One potrebbe così tornare a Lisbona già a partire dalla sesta giornata del campionato portoghese.? Termina a partida. #SLBQFK • #UCL pic.twitter.comqwvPny3mGp — SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2025 I contatti tra Mourinho e il Benfica. I contatti tra le parti sarebbero aumentati nelle ultime ore, con la speranza di chiudere l’accordo entro oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
