Il bello dell’America
Robert Redford è stato il simbolo delle virtù americane, di quelle perdute e di quelle ritrovate. È stato il fustigatore misurato dei vizi di una società che lo ha osannato ma da cui ha sempre tenuto una certa distanza. Ha avuto amori e relazioni, ne hanno fatto un sex symbol, ma lui ha sempre evitato di esserlo. Troppo impegnato nelle battaglie per i diritti civili, democratico e progressista mai con il coltello fra i denti. Ha definito Trump un dittatore. Trump, appresa la notizia della morte, lo ha definito “un grande”. “Ci sono stati anni in cui non c’era nessuno migliore di lui. Per un certo periodo, è stato il più sexy”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Com'era bella, l'America. #redford
#NEWS – Attore, regista, attivista. Bello e bravo e seducente. Robert Redford, leggenda del cinema mondiale e un uomo per bene, è morto nel sonno, a 89 anni, come avrebbe voluto nella sua casa di Provo nello Utah. Affascinante divo del grande schermo
