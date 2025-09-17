Il barbiere della Fiat compie 50 anni di attività Dai manager agli operai fino al più bel ricordo | Il giorno in cui ho tagliato i capelli a Lapo Elkann

Torino, metà anni ‘70. Lino, insieme al fratello, coltiva una grande passione: diventare un barbiere. Un sogno realizzato in fretta. Prima la scuola, l’apertura di un'attività proprio insieme al fratello, poi la decisione di mettersi in proprio in un piccolo locale dalla posizione strategica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il barbiere della Fiat compie 50 anni di attività. Dai manager agli operai, fino al più bel ricordo: Il giorno in cui ho tagliato i capelli a Lapo Elkann.

