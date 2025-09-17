Il 76% degli ucraini crede nella vittoria
Questo è quanto emerge dalla lettura della ricerca condotta dal Kyiv International Institute of Sociology. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: ucraini - crede
Arriva il nuovo sondaggio dall’Ucraina: 1. Il 76% degli ucraini crede nella possibilità della vittoria dell’Ucraina con un adeguato sostegno, che includa sanzioni contro la Russia e la fornitura di armi e fondi sufficienti. /1 - X Vai su X
«Quando sono uscita dal rifugio non potevo credere ai miei occhi, sono scoppiata a piangere. Ora cercheremo un altro appartamento, magari con un rifugio vicino» - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il Papa: la Nato non ha cominciato nessuna guerra. Putin: «100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse; Papa: La Nato non ha cominciato nessuna guerra | Putin: Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia; Tra gli europei resta forte il sostegno all'Ucraina, anche inviando armi. Ma dicono no a un intervento delle truppe.