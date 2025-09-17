Il 4 ottobre torna festa nazionale in Parlamento la proposta per celebrare san Francesco d’Assisi
Il 4 ottobre, giorno in cui si fa memoria di san Francesco, non è festa nazionale. Non lo era neanche ad Assisi, visto che il patrono è san Rufino (ma poi è stato introdotto un giorno festivo, come per il patrono, appunto). San Francesco d’Assisi è patrono d’Italia dal 1939, insieme a Santa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - torna
Targhe Tenco 2025: svelate le cinquine dei finalisti. Il Premio Tenco torna al Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre
Cassazione, toga anti-governo scade l'8 ottobre: ora tutto torna
La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide
Pronti a scoprire i tesori nascosti d’Italia? Domenica 5 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni: una giornata speciale in oltre 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Passeggiando tra vicoli, piazze e panorami unici, potrai seguire indizi, r - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, eventi, laboratori: il 4 ottobre torna la Giornata del contemporaneo @MiC_Italia @AMACI_musei @ItalyMFA - X Vai su X
San Francesco torna festa nazionale: il 4 ottobre sarà di nuovo giorno festivo; Il 4 ottobre torna festa nazionale, San Francesco rientra nel calendario civile dal 2026; Il 4 ottobre, San Francesco, sarà di nuovo festa nazionale, ma nel 2026 cadrà di domenica. Festivo in più dal 2027.
Il 4 ottobre torna festa nazionale, San Francesco rientra nel calendario civile dal 2026 - La legge, sostenuta da più forze politiche, prevede chiusura di scuole e uffici e iniziative culturali ... Da fanpage.it
San Francesco batte San Giuseppe. Il 4 ottobre sarà festa nazionale - Le proposte di legge di Noi Moderati e Fratelli d’Italia per ripristinare la ricorrenza abolita nel 1977: la Camera vota tra mercoledì e giovedì, poi il ... Scrive repubblica.it