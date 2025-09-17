Il 4 ottobre festa nazionale? L’ipotesi di ripristinare san Francesco e santa Chiara tra le solennità civili

Dopo quasi mezzo secolo il 4 ottobre potrebbe ritornare in calendario come festa nazionale. Un disegno di legge proposto da Noi Moderati è in discussione alla Camera, e vorrebbe riportare la festa dei patroni d’Italia, San Francesco e Santa Chiara, tra le solennità civili, come era fino al 1977. Il 4 ottobre fu tra le feste abrogate dalla misura di austerity del governo di Andreotti. Il primo articolo del ddl stabilisce che “al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

