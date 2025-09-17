Il 18enne jesino ancora sugli scudi

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo nella crescita tennistica di Michele Mecarelli: il 18enne jesino ha conquistato il torneo M25 di Pozzuoli in coppia con Gabriele Crivellaro. Un successo che assume particolare valore perché rappresenta un ulteriore prova di valore nella specialità per il tennista jesino. La finale contro la coppia italiana AndaloroAugenti si è conclusa con un convincente doppio 6-3, ma non senza emozioni. Nel primo set Mecarelli e Crivellaro sono stati costretti a rimontare da una situazione difficile: sotto 0-3, hanno piazzato sei giochi consecutivi per ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il 18enne jesino ancora sugli scudi

© Sport.quotidiano.net - Il 18enne jesino ancora sugli scudi

In questa notizia si parla di: 18enne - jesino

Il 18enne jesino ancora sugli scudi.

Cerca Video su questo argomento: 18enne Jesino Scudi