Nuovo capitolo nella crescita tennistica di Michele Mecarelli: il 18enne jesino ha conquistato il torneo M25 di Pozzuoli in coppia con Gabriele Crivellaro. Un successo che assume particolare valore perché rappresenta un ulteriore prova di valore nella specialità per il tennista jesino. La finale contro la coppia italiana AndaloroAugenti si è conclusa con un convincente doppio 6-3, ma non senza emozioni. Nel primo set Mecarelli e Crivellaro sono stati costretti a rimontare da una situazione difficile: sotto 0-3, hanno piazzato sei giochi consecutivi per ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il 18enne jesino ancora sugli scudi