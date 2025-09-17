Il 17 settembre 2009 l' attentato di Kabul | tra le vittime il lubrianese Giandomenico Pistonami
Sedici lunghi anni. Tanto è passato dall’attentato che è costato la vita a sei militari italiani a Kabul, il secondo più grave per le nostre forze armate in Afghanistan, dopo quello di Nassirya del 2003. Il 17 settembre del 2009 morirono sei ragazzi dell’Esercito, tra cui il caporale maggiore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: settembre - attentato
Attentato Torri gemelle: film e documentari sui fatti dell’11 settembre 2001
11 settembre, l'omaggio dei vigili del fuoco di Livorno ai colleghi newyorkesi morti nell'attentato del 2001 alle Torri Gemelle
Anniversario attentato 11 settembre, Trump: Americani hanno dimostrato che mai si arrenderemo
BELGIO: SVENTATO ATTENTATO CONTRO AMBASCIATA ISRAELIANA La sera di venerdì 5 settembre, un individuo sospetto è stato arrestato dalla polizia federale belga vicino all’Ambasciata israeliana a Bruxelles. Secondo l’EJ Press, l’uomo si era parzial - facebook.com Vai su Facebook
Oggi ricorre il 24^anniversario del tragico attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York. Un attacco al cuore non solo degli Stati Uniti, Paese alleato e amico, ma di tutto il mondo civile. Un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime, un mes - X Vai su X
L’Esercito ricorda i caduti di Kabul; #AccaddeOggi: 17 settembre 2009, attentato a Kabul uccide sei italiani. Fotogallery -; Autobomba contro i militari italiani a Kabul.
Almanacco | Mercoledì 17 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio (provincia di Grosseto), alle ore 4:04: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Scrive modenatoday.it
Almanacco del 17 settembre: oggi si festeggia San Roberto. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Scopri l’almanacco del 17 settembre: eventi storici, nascite e morti illustri, santi, curiosità e la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Riporta infocilento.it