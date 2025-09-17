Idf a Gaza City a Roma si scende di nuovo in piazza Gli studenti palestinesi | Tajani prenda coraggio e isoli Israele
Dopo l’ingresso a Gaza delle truppe dell’esercito israeliano, a Roma si scende di nuovo in piazza e lo si fa per ribadire la richiesta di fermare il genocidio messo in atto dallo Stato di Israele. Il primo appuntamento della giornata è stato con gli studenti de La Sapienza, che in occasione delle celebrazioni per i 90 anni dalla nascita della città universitaria, hanno organizzato un presidio per “ rompere il silenzio “, facendo rumore per diversi minuti, scuotendo le transenne messe all’interno del giardino dell’Ateneo, in piazza della Minerva. “La rettrice Polimeni ha pensato di fare queste celebrazioni proprio nel giorno in cui l’esercito Israeliano invade Gaza City – racconta Riccardo Menicacci del collettivo Cambiare Rotta – noi siamo qui per dire che invece non c’è niente da festeggiare, perché questa università continua ad avere accordi con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
