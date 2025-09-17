Idf | 400mila hanno già lasciato Gaza city Smotrich | Miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa

La nuova offensiva israeliana su Gaza segna un’ulteriore escalation del conflitto. Dall’alba, almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid, compresi membri di una stessa famiglia colpita in una tenda a Khan Yunis. Intanto, oltre 400mila civili hanno già lasciato Gaza City, secondo l’Idf, che oggi ha annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione lungo Salah a-Din Street. La comunità internazionale esprime crescente preoccupazione: dal Canada arriva un duro monito a Israele affinché rispetti il diritto internazionale e accetti un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

