Ida Di Filippo di Casa a prima vista e la proposta di nozze in barca davanti ai Faraglioni di Capri

Vanityfair.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente immobiliare di Casa a prima vista ha ricevuto l'anello e un mazzo di rose rossa da Pietro Albano, con cui è fidanzata da 12 anni: «Credo che tutte le persone con cui sono stata prima mi siano servite per arrivare a lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

