Iacchetti rincara la dose | Mizrahi bugiardo Ridirei le stesse cose
Nessun passo indietro, anzi. Enzo Iacchetti è tornato a parlare dello scontro avuto con Eyal Mizrahi nel corso di “È sempre Cartabianca” e ha rincarato la dose contro il presidente della federazione Amici di Israele, definito “un essere impossibile”. "Oggi su Instagram si parla solo di me, ma avevo davanti un essere impossibile: provocatore, bugiardo, ignorante” le parole di Iacchetti in un video pubblicato sui suoi canali social: “Quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima". Lo scontro nel salotto di Rete 4 è scoppiato in relazione alla situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: iacchetti - rincara
Iacchetti rincara la dose: Mizrahi bugiardo. Ridirei le stesse cose.
Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza - Iacchetti contro Mizrahi, scontro infuocato a È sempre Cartabianca sulla guerra a Gaza (VIDEO) Vende la sua Ferrari troppo presto e al doppio del prezzo: ora sono guai Turisti respingono barca di ... Come scrive msn.com