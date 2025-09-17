Iacchetti rincara la dose | Mizrahi bugiardo Ridirei le stesse cose

Nessun passo indietro, anzi. Enzo Iacchetti è tornato a parlare dello scontro avuto con Eyal Mizrahi nel corso di “È sempre Cartabianca” e ha rincarato la dose contro il presidente della federazione Amici di Israele, definito “un essere impossibile”. "Oggi su Instagram si parla solo di me, ma avevo davanti un essere impossibile: provocatore, bugiardo, ignorante” le parole di Iacchetti in un video pubblicato sui suoi canali social: “Quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima". Lo scontro nel salotto di Rete 4 è scoppiato in relazione alla situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

