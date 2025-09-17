Iacchetti dopo la lite in tv con Mizrahi | Ripeterei quanto detto avevo davanti un essere impossibile

Enzo Iacchetti tiene a precisare che non si pente, anzi. Il conduttore è tornato sulla lite avuta con Eyal Mizrahi, presidente della federazione amici di Israele, durante la puntata di "È sempre Cartabianca", sulla disperata situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza assediata. 🔗 Leggi su Today.it