IA Generativa Fortissimo Plus | avviso da 4 milioni per Pmi e startup

È aperta la nuova call del progetto europeo Fortissimo Plus (FFplus) – progetto finanziato dal partenariato EuroHPC JU – per studi sull’innovazione dedicati allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale generativa . L’obiettivo è rafforzare la competitività delle PMI europee attraverso l’uso del supercalcolo (HPC). I progetti dovranno affrontare sfide aziendali reali, giustificando l’uso di nuovi modelli generativi, definendo un piano di lavoro basato sul ciclo di vita del machine learning (dalla preparazione dei dati alla valutazione dei modelli) e includendo un Piano di gestione dei dati conforme ai principi FAIR. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

