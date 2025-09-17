I vaccini? Autorizzati così Von der Leyen travolta | Ci avete detto solo balle

Un nuovo fronte di discussione si è aperto attorno ai vaccini Covid, dopo un articolo pubblicato dalla testata tedesca Berliner Zeitung che ha riportato alcune dichiarazioni della Commissione europea relative al processo di autorizzazione dei preparati durante la fase più acuta della pandemia. Secondo quanto emerso, in quella fase sarebbero stati concessi via libera “condizionati”, con dati sulla sicurezza non ancora completi, una pratica prevista in situazioni di emergenza sanitaria ma che sta oggi alimentando polemiche e accuse. Leggi anche: “Cancro e miocardite!”. Heather Parisi, l’accusa shock sui vaccini Covid La notizia ha avuto un impatto immediato sui social network, riaccendendo vecchi dibattiti e polarizzando l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

