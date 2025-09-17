I tre moschettieri in musical a Torino | musica danza e prosa per una rilettura inedita
Dopo il grande successo della scorsa stagione, l'innovativo spettacolo "I tre moschettieri" torna ad affascinare il pubblico con la sua formula unica che fonde musica, danza e prosa. L'attesissimo show farà tappa al Teatro Colosseo di Torino il 28 e 29 novembre, promettendo un'esperienza potente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: moschettieri - musical
"I tre moschettieri" in musical a Torino: musica, danza e prosa per una rilettura inedita
I Tre Moschettieri – Opera Pop, riparte la tournée del musical diretto da Giuliano Peparini
I TRE MOSCHETTIERI - OPERA POP torna a teatro dall'11 ottobre Link nella biografia > #teatro / #arte #theatre #cultura #musica #humor #theater #performance #spettacolo #teatromusical #musical #danza #show #love #music #instagood #broadway #global - facebook.com Vai su Facebook
I tre moschettieri in musical a Torino: musica, danza e prosa per una rilettura inedita; Teatro Colosseo: i tre moschettieri; I Tre Moschettieri a Torino: un musical esplosivo al Teatro Colosseo.
Giuliano Peparini e "I Tre Moschettieri" versione pop: «Così la letteratura è accessibile a tutti». Nel cast del musical anche Giò Di Tonno - Almeno una volta tutti abbiamo fatto nostro il motto e ora tocca a Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, rispettivamente Athos, Porthos e Aramis. Come scrive ilmessaggero.it
I Tre moschettieri, musical pop grande inno all'amicizia - Una storia di amicizia raccontata da amici veri anche nella vita, l'intreccio di prosa, canto e danza che porta in scena il capolavoro di Alexandre Dumas, una vicenda di passioni, onore, vendetta che ... Si legge su ansa.it