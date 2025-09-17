I talebani spengono internet | istruzione delle donne a rischio
Accesso ad internet nel mirino dei talebani in Afghanistan. A poco più di quattro anni dal ritorno al potere degli studenti islamici a Kabul, le autorità della provincia settentrionale di Balkh hanno ordinato l'interruzione delle connessioni WiFi. Un ordine confermato da un portavoce del governatore locale, il quale ha indicato che esso è stato emanato dal Leader Supremo dell'Afghanistan Hibatullah Akhundzada e avrebbe lo scopo di " prevenire l'immoralità ". " Da questo momento in poi, non ci sarà accesso ad internet e tutte le connessioni sono state interrotte ", ha detto il portavoce che ha poi aggiunto che " verrà creata un'alternativa all'interno del Paese per le necessità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
