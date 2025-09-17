I Roses Olivia Colman | Le scene di sesso mi fanno sentire infedele

La star di The Crown ha confessato lo stato d'animo in cui si trova quando deve recitare delle sequenze intime davanti all'obiettivo. Amy Poehler ha ospitato nell'ultima puntata del suo podcast l'attrice Olivia Colman, reduce dal ruolo nel remake I Roses al fianco di Benedict Cumberbatch. Colman è famosa per diverse produzioni rinomate sia al cinema che in tv e in diverse occasioni si è ritrovata a dover girare delle sequenze di sesso con i propri partner sul set. Olivia Colman si sente infedele quando gira sequenze di sesso Felicemente sposata con Ed Sinclair da 24 anni, Olivia Colman l'ha definito anche il suo migliore amico, del quale è follemente innamorata da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

