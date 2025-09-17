I penalisti entrano nelle carceri di Capitanata | Situazione drammatica a Foggia il sistema è inadeguato
Nell’ambito dell’iniziativa ‘Ristretti in Agosto’, promossa dall’Osservatorio Carceri dell’Unione delle Camere Penali Italiane, la Camera Penale di Capitanata “Achille Iannarelli”, presieduta dall’ avv. Massimiliano Mari, anche quest’anno, come già accaduto negli anni precedenti, ha visitato gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: penalisti - entrano
I penalisti entrano nelle carceri di Capitanata: Situazione drammatica a Foggia, il sistema è inadeguato.