I penalisti entrano nelle carceri di Capitanata | Situazione drammatica a Foggia il sistema è inadeguato

Foggiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Ristretti in Agosto’, promossa dall’Osservatorio Carceri dell’Unione delle Camere Penali Italiane, la Camera Penale di Capitanata “Achille Iannarelli”, presieduta dall’ avv. Massimiliano Mari, anche quest’anno, come già accaduto negli anni precedenti, ha visitato gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: penalisti - entrano

I penalisti entrano nelle carceri di Capitanata: Situazione drammatica a Foggia, il sistema è inadeguato.

Cerca Video su questo argomento: Penalisti Entrano Carceri Capitanata