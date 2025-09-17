Quattro partite ufficiali con una vittoria e una sconfitta oltre a due pareggi per una differenza reti pari a zero (sei gol fatti ed altrettanti subiti, di cui due da calcio di rigore). Si tratta di numeri che certificano il totale equilibrio di questo primissimo scorcio di stagione dell’ Empoli. Dati che da soli chiaramente non vogliono dire molto, ma che se contestualizzati possono dare una prima fotografia del percorso attuale della squadra azzurra. Il primo aspetto da considerare è che in queste prime quattro gare ufficiali, la Coppa Italia e le tre giornate di campionato, l’Empoli ha sempre segnato ma allo stesso tempo ha sempre incassato almeno un gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I numeri. Azzurri, un inizio di stagione in equilibrio