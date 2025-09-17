C’erano anche Stefano Trucchetti e l’amministratore delegato della Vuelle Alessandro Dalla Salda nella delegazione invitata lunedì al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale femminile, bronzo ad EuroBasket e la Nazionale Under 20 Maschile che ha vinto la medaglia d’oro al campionato Europeo di categoria erano accompagnate dal presidente della Fip Gianni Petrucci, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. A prendere la parola a nome degli azzurrini è stato il capitano Francesco Ferrari: "Essere qui con la medaglia d’oro al collo è un sogno che si realizza – ha detto il lungo di Cividale -, il coronamento di anni di sacrifici e speranze che vogliamo condividere con Lei e con tutti i ragazzi che praticano sport". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I medagliati Trucchetti e Dalla Salda ricevuti da Mattarella