Anna Falchi è andata a dire, nel salotto Rai di Caterina Balivo, che il catcalling (secondo la Treccani il comportamento dei pappagalli da strada, cioè persone che importunano le donne in modo insistente e grossolano) non è una molestia ma un "complimento gratificante". "Parliamo tanto di maschi che non sono più maschi e in fin dei conti, uno che ti rivolge un apprezzamento mentre magari sei al bar, in tuta e struccata, fa ancora piacere" ha sostenuto la showgirl. In studio è calato il gelo, l'ex signora Ricucci ha perfettamente avvertito il cambio di temperatura, poi, come spesso accade, un fugace silenzio ha permesso di passare oltre.

© Ilgiornale.it - I maschi invecchiati con le parole moleste