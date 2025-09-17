I lupi sbarcano su EA Sports | ecco i Ratings biancoverdi

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino fa il suo debutto su EA Sports FC 26 e lo fa con una Top 10 che fotografa al meglio i valori e le ambizioni della squadra di Raffaele Biancolino. In cima alle valutazioni ci sono Gennaro Tutino e Roberto Insigne, entrambi con un overall di 72, a conferma del loro ruolo di leader tecnici e offensivi del gruppo biancoverde. Subito dietro si piazzano Giuseppe Panico e Tommaso Biasci, entrambi valutati 68, due attaccanti diversi per caratteristiche ma ugualmente determinanti: velocità e imprevedibilità per il primo, concretezza e fiuto del gol per il secondo. La solidità difensiva è garantita da Lorenco Šimi? (68) e Michele Rigione (67), coppia centrale che unisce fisicità ed esperienza, mentre tra i pali spicca la presenza di Antony Iannarilli (67), portiere affidabile e carismatico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

