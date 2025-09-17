I lavori per la ciclabile di Mucinasso decisi mesi fa tuttavia sono state escluse le fasce orarie di punta

Ilpiacenza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In merito ai lavori in corso per la realizzazione del tratto di pista ciclabile di Mucinasso, lungo la strada in direzione di Carpaneto, l'Amministrazione  precisa che «l'ordinanza viabilistica emessa dalla Provincia - in vigore dalla giornata odierna sino al 17 ottobre prossimo, mirata a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - ciclabile

Ardea, una nuova pista ciclabile sul lungomare: al via i lavori

Riprendono i lavori alla ciclabile sull’Ostiense, Legambiente avvisa: “Ascoltiamo i ciclisti e i pedoni”

Ciclabile Ostiense, lavori ripartiti dopo due anni di stop. Ma la nuova versione non convince tutti

«I lavori per la ciclabile di Mucinasso decisi mesi fa, tuttavia sono state escluse le fasce orarie di punta»; Lavori pubblici per 40 milioni di euro nel 2024 di Piacenza.

“Ponte chiuso e adesso i lavori per la ciclabile: un’ora per andare da Pontenure a Piacenza” - Scatta da mercoledì 17 settembre il senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 6 di Carpaneto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della ... Riporta piacenzasera.it

Taggia, la ciclabile alternativa al ponte non è ancora pronta. Il sindaco: “Serve un altro mese” - Taggia – Il progetto del percorso alternativo per non chiudere la pista ciclabile durante la ricostruzione del ponte tra Riva Ligure e Arma di Taggia è pronto da tempo. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Ciclabile Mucinasso Decisi