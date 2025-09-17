“Un tempo i partiti eleggevano come componenti del Consiglio superiore della magistratura personalità di rilievo: Giovanni Fiandaca, Carlo Federico Grosso, Vittorio Bachelet . potrei fare un elenco infinito. Andate a leggere i nomi degli attuali consiglieri del Csm, ditemi se ne conoscete qualcuno. Ditemi se conoscete il loro curriculum, cosa facevano prima, che storia hanno, cosa hanno scritto nella loro vita, di cosa si sono occupati, o se semplicemente facevano l’avvocato della Lega, di Forza Italia o del Partito democratico “. È bufera sul segretario dell’ Associazione nazionale magistrati Rocco Maruotti per le parole pronunciate lunedì a un convegno dell’Unione giuristi cattolici ad Assisi (Perugia), spiegando i pericoli del sorteggio dei membri togati del Csm, previsto dalla riforma sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I laici del Csm sono avvocati di partito”: bufera sul segretario dell’Anm Maruotti. Lui si scusa, la destra: “Deve dimettersi”