I laici del Csm sono avvocati di partito | bufera sul segretario dell’Anm Maruotti Lui si scusa la destra | Deve dimettersi
“Un tempo i partiti eleggevano come componenti del Consiglio superiore della magistratura personalità di rilievo: Giovanni Fiandaca, Carlo Federico Grosso, Vittorio Bachelet . potrei fare un elenco infinito. Andate a leggere i nomi degli attuali consiglieri del Csm, ditemi se ne conoscete qualcuno. Ditemi se conoscete il loro curriculum, cosa facevano prima, che storia hanno, cosa hanno scritto nella loro vita, di cosa si sono occupati, o se semplicemente facevano l’avvocato della Lega, di Forza Italia o del Partito democratico “. È bufera sul segretario dell’ Associazione nazionale magistrati Rocco Maruotti per le parole pronunciate lunedì a un convegno dell’Unione giuristi cattolici ad Assisi (Perugia), spiegando i pericoli del sorteggio dei membri togati del Csm, previsto dalla riforma sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: laici - sono
COSA SONO E COSA FANNO LE ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) Le ACLI, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un’associazione di laici cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni sp - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #martiri Sono donne e uomini, religiose e religiosi, laici e sacerdoti, che pagano con la vita la fedeltà al Vangelo, l’impegno per la giustizia, la lotta per la libertà religiosa laddove è ancora violata, la solidarietà con i più poveri. - X Vai su X
“I laici del Csm sono avvocati di partito”: bufera sul segretario dell’Anm Maruotti; Separazione delle carriere dei magistrati: che cosa prevede la riforma approvata alla Camera; Come vengono eletti i membri del Csm.
“Niente sorteggio per i membri laici del Csm”: Forza Italia “sfida” gli alleati e presenta due emendamenti alla separazione delle carriere - Escludere i membri laici del Consiglio superiore della magistratura – avvocati e accademici scelti dal Parlamento – dall’elezione tramite sorteggio, che rimarrebbe così prevista solo per i membri ... Da ilfattoquotidiano.it
Separazione carriere, Forza Italia ritira i suoi emendamenti: resta il sorteggio per i laici del Csm. Ma a svuotarlo sarà la legge ordinaria - Forza Italia ritirerà i suoi emendamenti al ddl costituzionale sulla separazione delle carriere, in discussione in prima lettura mercoledì nell’Aula della Camera. Scrive ilfattoquotidiano.it