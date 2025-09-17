I giovani vogliono ‘uccidere’ gli anziani ma accade solo in musica Fuori non c’è ricambio generazionale Il primo pensiero oggi? Mia figlia | così Ernia

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per Soldi e Per Amore” di Ernia, in uscita venerdì 19 settembre, è lo specchio dei trentenni di oggi. Della visione di una generazione alle prese con l’incomunicabilità famigliare, con le amicizie e con l’amore. I brani inediti scavano a fondo con una penna efficace, diretta e senza fronzoli. Non solo si può definire l’album della maturità di Ernia, ma anche e soprattutto un viaggio esistenziale e introspettivo sincero. Una piccola curiosità: anche l’attore James Franco ha voluto prendere carta e penna per recensire in un video il disco. A FqMagazine il cantautore e rapper, che è diventato papà di Sveva lo scorso luglio, ha raccontato il suo nuovo progetto discografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I giovani vogliono ‘uccidere’ gli anziani, ma accade solo in musica. Fuori non c’è ricambio generazionale. Il primo pensiero oggi? Mia figlia”: così Ernia

