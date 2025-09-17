I gamberi ti fanno diventare Alien l’allarme del senatore Kennedy
(Adnkronos) – "Se mangiate questi gamberi, diventate come Alien". John Kennedy, senatore repubblicano, ha scelto gli effetti speciali per far scattare l'allarme sull'importazione di gamberi pericolosi e sul loro eventuale consumo. "Questa è la foto dell'alieno, nel film Alien. Potreste diventare così se mangiate gamberi surgelati mandati negli Stati Uniti da altri paesi. Alla fine . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: gamberi - fanno
GiorgioMare Rende. . Sembrano simili… ma in cucina fanno la differenza! ? Scopri le tra gusto, consistenza e usi in cucina: – I , versatili e saporiti, sono perfetti per risotti, paste e antip - facebook.com Vai su Facebook
Mangia questi gamberi e diventi Alien, l'allarme di John Kennedy; Carisano (Luiss): Al nostro Campus auto elettriche e servizi innovativi; Mobilità, Guigues (Renault): Chi prova l’elettrico non torna più indietro.
“I gamberi ti fanno diventare Alien”, l’allarme del senatore Kennedy - John Kennedy, senatore repubblicano, ha scelto gli effetti speciali per far scattare l’allarme sull’importazione di gamberi pericolosi ... Da pianetagenoa1893.net
Alien, diventare uno xenomorfo è possibile, secondo un senatore repubblicano: tutta colpa dei gamberetti - Il senatore repubblicano John Kennedy ha paragonato i gamberi contaminati al mostro di Alien, sostenendo che mangiarli potrebbe far crescere persino un orecchio extra. Scrive movieplayer.it