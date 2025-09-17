I gamberi ti fanno diventare Alien l’allarme del senatore Kennedy

(Adnkronos) – "Se mangiate questi gamberi, diventate come Alien". John Kennedy, senatore repubblicano, ha scelto gli effetti speciali per far scattare l'allarme sull'importazione di gamberi pericolosi e sul loro eventuale consumo. "Questa è la foto dell'alieno, nel film Alien. Potreste diventare così se mangiate gamberi surgelati mandati negli Stati Uniti da altri paesi. Alla fine . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it