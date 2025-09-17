I fenicotteri che migrano invecchiano più lentamente di quelli che non lo fanno | come viaggiare allunga la vita

I fenicotteri che migrano invecchiano più lentamente di quelli che rimangono tutto l'anno nello stesso posto. Uno studio recente dimostra come l'invecchiamento non segue un'unica traiettoria nemmeno all'interno della stessa specie e come strategie migratorie e comportamento influenzino lo sviluppo e l'aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it