I fan di Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito non hanno apprezzato la morte di QUEL personaggio

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito, il film che ha portato sul grande schermo l'arco narrativo più atteso della saga e che ha saputo battere ogni record ai box office, ha incantato il pubblico con animazioni spettacolari, combattimenti mozzafiato e una carica emotiva travolgente. Eppure, tra le lodi e l'entusiasmo generale, si leva una voce discordante, un'ombra che offusca la perfezione dell'opera. Stiamo parlando della morte di un personaggio fondamentale che non è stata granché apprezzata dai fan. Attenzione! Di seguito saranno presenti importanti spoiler sul film Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito.

