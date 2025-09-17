I dannati di via dei Velini | Disagi infiniti con i lavori ci sentiamo presi in giro
"Ci sentiamo presi in giro, questi continui ritardi ci penalizzano" Così i commercianti di via dei Velini a Macerata, dove da tempo si sta lavorando per allargare la carreggiata, mettere l’illuminazione e costruire un nuovo marciapiede. Ma la riapertura completa della strada, nel corso dei mesi di cantiere, è stata più volte posticipata. I lavori sono iniziati nell’estate del 2024 e ora la strada è percorribile solo in salita, da Villa Potenza verso Macerata. Lungo la via, a monte, sono numerose le attività commerciali: tutte stanno subendo una danno sia a livello logistico che, soprattutto, a livello economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
