I dannati di Badoglio | al Senato il libro di Paolo Girardi rompe il silenzio sugli 800mila italiani finiti nei lager tedeschi

Nella Sala Nassirya del Senato è stato presentato oggi il libro di Paolo Girardi I lager degli italiani. I dannati di Badoglio, edito da Giubilei Regnani. Un convegno che ha riportato alla luce una pagina rimossa della nostra storia, aprendo un confronto civile e storiografico oltre ogni retorica. Menia: "Questo libro nasce dalla morte della patria". Il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, moderatore dell'incontro, ha definito il volume « la prima pietra, il primo studio fatto con coscienza e conoscenza, che non si è limitato a ripetere ciò che già si sapeva ma ha cercato testimonianze e luoghi, uno per uno».

