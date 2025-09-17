I dannati di Badoglio | al Senato il libro di Paolo Girardi rompe il silenzio sugli 800mila italiani finiti nei lager tedeschi
Nella Sala Nassirya del Senato è stato presentato oggi il libro di Paolo Girardi I lager degli italiani. I dannati di Badoglio, edito da Giubilei Regnani. Un convegno che ha riportato alla luce una pagina rimossa della nostra storia, aprendo un confronto civile e storiografico oltre ogni retorica. Menia: “Questo libro nasce dalla morte della patria”. Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, moderatore dell’incontro, ha definito il volume « la prima pietra, il primo studio fatto con coscienza e conoscenza, che non si è limitato a ripetere ciò che già si sapeva ma ha cercato testimonianze e luoghi, uno per uno». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: dannati - badoglio
Locanda Casa Costa. Hollow Coves · These Memories. Segui il viaggio della raccolta del tartufo, dalla terra fino alla vostra tavola ? Locanda Casa Costa, Via Dante 41, Grazzano Badoglio (AT) #tartufo #locandacasacosta #grazzanobadoglio - facebook.com Vai su Facebook
I dannati di Badoglio: al Senato il libro di Paolo Girardi rompe il silenzio sugli 800mila italiani finiti nei lager tedeschi; Presentazione del libro I lager degli italiani. I dannati di Badoglio di Paolo Girardi (17.09.2025).
Incontro sul libro "I dannati della terra, 1961 di Franz Fanon - Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontro sul libro "I dannati della terra, 1961 di Franz Fanon", registrato a Roma giovedì 12 giugno 2025 alle ore 17:00. Come scrive radioradicale.it