I convocati dell' Italia per i Mondiali di ciclismo 2025 Azzurri a due punte
Roma, 17 settembre 2025 - Tra le poche Nazionali ad aver scelto di presentarsi in Ruanda con il massimo del contingente a propria disposizione c'è l' Italia, che non teme la lunghissima trasferta e le sue incognite, tra costi e rischi per la salute, pur di andare a caccia di medaglie importanti negli imminenti Mondiali di Kigali, in programma dal 21 al 28 settembre. I convocati dell'Italia per i Mondiali di ciclismo. Le scelte dei vari commissari tecnici sono state influenzate dalle tante contingenze del periodo e del luogo: su tutte i percorsi, con salite e dislivelli adatti a pochi. Per la prova in linea maschile, le speranze azzurre sono riposte in Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari (entrambi freschi di fatiche alla Vuelta 2025 ), Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero (con questi ultimi due di scena anche nella prova a cronometro), Lorenzo Fortunato, Marco Frigo e Fausto Masnada, con i vari Giovanni Aleotti, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, Diego Ulissi e Simone Velasco a completare l'elenco come possibili riserve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
