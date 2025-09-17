I compositori di ivan Fedele
9 compositori presenti ad URTIcanti con Ivan FEDELEGiulio Cattaneo,Gabriele Cavallo,Jacopo Cenni,Stefano Gioffre,Hyunsu Kim,Francesco Lamagna,Silvio Lotito,Donatello Notarnicola,Alessio RomaLe loro musiche saranno interpretate daParide Losacco al violinoBenedetto Boccuzzi al pianoforteDue grandi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: compositori - ivan
I compositori di ivan Fedele; Syntax ensemble musiche di Ivan Fedele compositore ospite; Festival di musica contemporanea Controtempo.
