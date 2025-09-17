I clienti al ristorante non devono mettere i piatti uno sopra l’altro quando finiscono perché mi rendono più difficile il lavoro | lo sfogo di una cameriera

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video virale con quasi 2 milioni di visualizzazioni, la cameriera Brooke Roderick (@brooke.roderick) ha spiegato perché non gradisce che i clienti impilino i piatti una volta terminato il pasto. Secondo lei, questo gesto non semplifica il lavoro del personale di sala. “In realtà mi rende il lavoro più difficile”, ha dichiarato la ragazza. L’abitudine di mettere i piatti uno sopra l’altro nasce con l’intenzione di agevolare chi deve sparecchiare. Molti clienti lo fanno per cortesia o perché conoscono le difficoltà del lavoro, anche se non tutti i camerieri apprezzano questo tipo di aiuto. “ Lo odio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i clienti al ristorante non devono mettere i piatti uno sopra l8217altro quando finiscono perch233 mi rendono pi249 difficile il lavoro lo sfogo di una cameriera

© Ilfattoquotidiano.it - “I clienti al ristorante non devono mettere i piatti uno sopra l’altro quando finiscono perché mi rendono più difficile il lavoro”: lo sfogo di una cameriera

In questa notizia si parla di: clienti - ristorante

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa

In un ristorante di Roma il menu lo decidono i clienti

La veranda dello storico ristorante dei vip a Santa Severa è da demolire: tra i clienti Totti e Scamarcio

Odio quando impilate i piatti: lo sfogo di una cameriera fa discutere; Mancia obbligatoria al ristorante? I pro e i contro della proposta; Morta a Roma per shock anafilattico, cosa deve fare un ristorante per clienti con allergie alimentari.

Clienti al ristorante. L’indagine di RistoratoreTop: per i ristoratori non rispettano le regole anti-Covid - Poco meno di duecento ristoratori da tutta Italia che si incontrano a Bologna per tre giornate di formazione organizzate dalla piattaforma ... Da gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Clienti Ristorante Devono Mettere