I clienti al ristorante non devono mettere i piatti uno sopra l’altro quando finiscono perché mi rendono più difficile il lavoro | lo sfogo di una cameriera

In un video virale con quasi 2 milioni di visualizzazioni, la cameriera Brooke Roderick (@brooke.roderick) ha spiegato perché non gradisce che i clienti impilino i piatti una volta terminato il pasto. Secondo lei, questo gesto non semplifica il lavoro del personale di sala. “In realtà mi rende il lavoro più difficile”, ha dichiarato la ragazza. L’abitudine di mettere i piatti uno sopra l’altro nasce con l’intenzione di agevolare chi deve sparecchiare. Molti clienti lo fanno per cortesia o perché conoscono le difficoltà del lavoro, anche se non tutti i camerieri apprezzano questo tipo di aiuto. “ Lo odio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

