I cimiteri dei vivi il libro sugli istituti penitenziari nel carcere di Regina Coeli
Ricondurre il dibattito intorno alle carceri a un classico del pensiero politico italiano. Presentare un libro in un istituto penitenziario, nel luogo in cui si delinea, in concreto, la questione della funzione riabilitativa della pena. Questa è l'iniziativa che si terrà domani pomeriggio, 18 settembre, alle 16, presso il carcere romano di Regina Coeli. Verrà infatti presentato il volume “I cimiteri dei vivi” di Filippo Turati, pubblicato da Edizioni il Papavero. Si tratta del discorso che il leader socialista riformista tenne in Parlamento nel 1904 sulla condizione delle carceri italiani. Per quanto risalente a oltre un secolo fa, si tratta di un passaggio con dei fondamenti di attualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giovedì 18 settembre 2025 Il volume "I cimiteri dei vivi" di Filippo Turati, che fa parte della collana editoriale "Orme della libertà", diretta da Pier Ernesto Irmici, sarà presentato presso la casa circondariale Regina Coeli.
