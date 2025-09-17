I carri armati di Israele avanzano lentamente a Gaza

Sembrano coriandoli che fluttuano sui cieli di Gaza City, ma invece sono i fogli lanciati dall'esercito israeliano sulla Striscia. "Avviso urgente ai residenti: se hai ricevuto questo foglio ti trovi in una zona di combattimento, spostati a sud", si legge. Secondo l'Idf sono 400mila quelli che hanno già lasciato la città percorrendo la via Al Rashid, sempre più intasata. Lì i mezzi si muovono a passo d'uomo impiegando ore per percorrere pochi chilometri. I militari hanno aperto un'altra strada per permettere gli spostamenti a sud: fino a venerdì mattina Salah al-Din rimarrà aperta senza checkpoint. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

