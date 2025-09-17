I bisogni emotivi delle donne | guida per un uomo attento
I bisogni emotivi delle donne: come capire e rispondere alle esigenze della tua partner per un rapporto più armonioso. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
In questa notizia si parla di: bisogni - emotivi
Non tutti cresciamo nello stesso terreno emotivo. Alcuni bambini sperimentano la gioia di sentirsi accolti, visti, protetti: i loro bisogni emotivi vengono ascoltati e validati. Altri, invece, crescono in un clima in cui le emozioni vengono ignorate, ridicolizzate o, pegg - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale della Psiconcologia: il Gemelli in prima linea per sostenere il benessere emotivo dei pazienti; Un parto positivo: le nuove raccomandazioni dell'Oms per una nascita non medicalizzata.