I Birkin Tree al Museo Diocesano di Genova per la rassegna Musica nei Castelli di Liguria

I Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese, torneranno a emozionare il pubblico genovese con la loro grande energia e raffinatezza per “raccontare” i colori e le atmosfere d’Irlanda e di Scozia, domenica 21 settembre alle 17:30. Palcoscenico del concerto sarà lo splendido. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

